El distrito de San Pedro de Cajas, en la provincia de Tarma, registra graves daños materiales tras el sismo de magnitud 6.7 que sacudió la región Junín. Según informó Luis Vílchez, presidente de la Plataforma de Defensa Civil del distrito, alrededor de 42 viviendas resultaron afectadas, de las cuales 30 fueron declaradas inhabitables y otras 12 deberán ser demolidas . Pese a los daños, no se han reportado pérdidas humanas.

En declaraciones a Canal N, Vílchez precisó que San Pedro de Cajas se encuentra a unos 33 kilómetros del epicentro del movimiento telúrico, ubicado en Ondores. Asimismo, indicó que la población sintió con fuerza una réplica de magnitud 5.4 registrada cerca de la medianoche. Durante un recorrido por la zona se observaron viviendas con estructuras dañadas y techos de calamina levantados, situación que se agravó por las fuertes ráfagas de viento.

Una de las damnificadas contó que se encontraba fuera de su vivienda junto a su sobrina cuando comenzó el sismo. En ese momento, una pared colapsó y ambas tuvieron que desplazarse gateando para ponerse a salvo. La mujer, quien vive sola y se dedica a la crianza de animales y al tejido de mantas, expresó su preocupación por los daños en su propiedad. Su hijo pidió apoyo para reconstruir la casa y solicitó acompañamiento psicológico para su madre, debido al temor que le han generado el sismo y las posibles réplicas.

Asimismo, se reportaron daños en espacios donde las familias realizan trabajos textiles, una de las principales actividades características de San Pedro de Cajas. Ante esta situación, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades para atender a las familias afectadas, evaluar las viviendas dañadas y brindar ayuda a quienes han perdido sus hogares.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad