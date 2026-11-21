Carhuamayo, en la región de Junín, es uno de los distritos más afectados por el sismo de magnitud 6.7 registrado la noche del viernes 20 de noviembre, con epicentro en Ondores. El alcalde distrital, Abdel Vega, informó que 15 viviendas presentaron grietas, de las cuales 12 serían declaradas inhabitables.

Según la autoridad, estas casas son de material rústico y sus estructuras tienen fisuras fuertes, por lo que no se puede garantizar que resistan una réplica. Por ello, desde el municipio se gestiona la declaratoria de emergencia e inhabilitación para los predios que reportaron daños estructurales.

“De las 15 que tenemos, inhabitables son un promedio de 10 a 12 viviendas, porque las estructuras son grietas fuertes y son casas de material rústico”, explicó el burgomaestre en Canal N.

Vega precisó que entre el 40% y el 50% de las viviendas de la jurisdicción aún son de material rústico, lo que las hace más vulnerables ante nuevos movimientos telúricos.

Sumado a estas fisuras, se advirtieron postes inclinados y ramas caídas. Sin embargo, no hay viviendas derrumbadas por completo ni víctimas mortales.

Vega afirmó que es la primera vez que el distrito soporta un sismo de esa magnitud. “Siempre había temblores de 2.4 a 3 de magnitud, pero a 6.7 es la primera vez que ha sucedido”, apuntó.

Por su parte, a través de las redes sociales, el municipio comunicó a los vecinos a reportar su situación.

AFECTADA

Una de las afectadas relató que, al momento del sismo, se encontraba trabajando junto a su familia dentro de una habitación, pero al notar la intensidad fuerte, salieron apresuradamente, dejando incluso sus pertenencias.

Producto de movimiento, su vivienda sufrió rajaduras en sus paredes y desprendimiento de materiales en el piso. Frente a ello, teme regresar al inmueble debido a nuevas réplicas y un cable de energía eléctrica expuesto.