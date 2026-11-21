Tras un intenso seguimiento que se inició en el distrito de Chincha Baja y concluyó en la playa Las Violetas en Tambo de Mora quedó detenido un sujeto que trasladaba a su expareja en contra de su voluntad en un auto. Durante la intervención policial se brindó apoyo a la joven víctima y el sospechoso Diego Armando N.A. (25), fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal para seguir con las diligencias.

Sujeto reducido

El coronel Pedro Porras Cuba, indicó que, al promediar las 6:30 de la mañana de ayer, un efectivo policial en situación de franco notó que la joven desde el interior del vehículo, conducido por el acusado, realizaba señales y gritaba pidiendo auxilio. El agente, quien se desplazaba en su motocicleta comenzó a realizar el seguimiento al carro, a su vez mediante el aplicativo Sello, alertó a sus colegas la situación que estaba en desarrollo.

Los patrulleros y motorizados de distintas unidades policiales cercanas al lugar del hecho se unieron al seguimiento y persecución. En la av. Arnaldo Alvarado, altura del muelle de Tambo de Mora, los agentes de la comisaria local interceptan el vehículo, pero el conductor realiza maniobra temeraria para seguir huyendo con dirección a la playa Las Violetas, omitiendo a los agentes y los disparos disuasivos.

Finalmente, en un camino de trocha, acorralado, el chófer para el carro. La joven baja rauda, recibe la protección de los efectivos, mientras que su expareja fue reducido y trasladado a la jefatura para las diligencias. “Lo que hace este sujeto, ya con las intenciones de secuestrarla, toda vez que había terminado la relación la joven, es romperle el celular para que no tenga comunicación”, señaló Porras Cuba.

Diego Armando fue llevado a la sede del Departamento de Investigación Criminal en donde continúa en calidad de detenido. Según información policial entre las especies incautadas figura cuchillo. “Se frustró el secuestro y esta persona (el acusado) se encuentra en la unidad especial para que culmine con todo el proceso de investigación”, refirió el oficial al mando de la División de Orden Público y Seguridad de Chincha.

Cabe indicar que la agraviada comentó a la policía que fue obligada a subir al carro y amenazada con el arma blanca. Además, acotó que el sujeto le dijo: “si no estás conmigo, no estarás con nadie, y hoy nos morimos los dos”.

EL DATO: Los efectivos de la comisaría de Tambo de Mora a bordo del patrullero cercaron el auto, pero el conductor lejos de detenerse consiguió abrirse paso y continuó manejando hacia la playa Las Violetas, teniendo en su interior a la joven que pedía ayuda.

LA CIFRA: 24 años es la edad de la joven que recibió el apoyo de los policías.

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