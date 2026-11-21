El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén, en la región La Libertad, con el objetivo de continuar las acciones para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 154-2026-PCM, publicado en el diario El Peruano, y entrará en vigencia desde el 22 de noviembre.

Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, determinará las zonas de intervención sobre la base de información de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos.

La prórroga contempla la restricción o suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

Asimismo, las actividades religiosas, culturales y deportivas de carácter masivo y público deberán contar con autorización de las autoridades competentes, mientras que aquellas que no sean masivas podrán desarrollarse sin permiso previo.

El decreto establece que las intervenciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deberán realizarse conforme a las normas vigentes sobre el uso de la fuerza por parte de ambas instituciones y sus respectivos reglamentos.

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