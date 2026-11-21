Una niña de 13 años, según denuncia, fue víctima de tocamientos indebidos, cometido por el primo de su madre en el interior de un mototaxi. Los efectivos de la comisaría de Chincha Alta detuvieron al presunto agresor, Juan Carlos M.M. (37), quien fue puesto a disposición de la justicia. Tras la audiencia de prisión preventiva se resolvió que sea liberado, indignando a la madre y tías de la menor.

Indignación de la familia

La mamá de la agraviada señala que el domingo por la tarde su hija salió en compañía de otra menor para pasear en un centro comercial. Ella había confiado esa salida porque su primo (el acusado) estaba presente. Relata que para regresar su niña aborda un mototaxi, en la que se encontraba el sujeto, quien en el trayecto le realiza tocamientos en el pecho. El hecho fue contado a la progenitora y denunciado en la dependencia.

Juan Carlos fue detenido por la policía y ante las evidencias el fiscal a cargo del caso solicitó al Poder Judicial la medida de prisión preventiva. La audiencia se realizó el jueves en dos horarios y al finalizar, la disposición fue dejar en libertad al acusado por posibles arraigos. La familia no responsabiliza al fiscal, pero sí cuestiona la decisión del magistrado.

Una familiar de la menor revela que el sujeto ya había aceptado responsabilidad en el deplorable hecho. “Yo lo agarre y él me lo acepta si solamente la he tocado, me dijo”, señala indignada por la agresión y liberación del hombre.

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