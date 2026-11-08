En el asentamiento humano Señor de los Milagros, en Chincha Alta, una niña durante tres años venía siendo víctima de tocamientos indebidos. Su joven madre, al conocer el hecho, acudió a la comisaría, sindicando a Urias R.M. (65) quien es abuelo político de la menor, como responsable de la agresión sexual. La policía detuvo al sujeto y en las investigaciones preliminares encontró en dos celulares grabaciones de las pervertidas escenas.

Denuncia de la madre

La mamá de 22 años por motivos laborales salía de la vivienda a diario, retornando varias horas después. La niña, durante ese tiempo, quedaba en el predio al cuidado de su abuela, y la pareja de ella. Pero, la mujer no siempre permanecía velando por la protección e integridad de su nieta, ya que, en ocasiones se ausentaba para realizar compras o alguna otra actividad. La menor fue quedando a solas con el sujeto, sin que nadie sospeche nada.

Así pasaron tres años. A la edad de 6 años, la menor de identidad reservada comenzó a mostrar comportamiento extraño que llamó la atención de su madre, quien al descubrir lo que venía pasando fue a la policía. El jueves, al promediar, las 6 de la tarde se presentó la denuncia en la comisaría de Chincha Alta por tocamientos indebidos en agravio de la niña. La acusación está dirigida contra el abuelo político, a quien sindican de ser el responsable.

El coronel Pedro Porras Cuba, jefe de la División de Orden Público y Seguridad - Divopus Chincha, mencionó que los agentes de la delegación local realizaron la ubicación y captura de Urias R.M., quien fue puesto a disposición de la Sección de Delitos y Faltas por su presunta implicancia en el delito contra la libertad sexual (tocamientos indebidos). Agregó que siguiendo el procedimiento la menor fue llevada al Médico Legista para las diligencias de ley.

Indicó además que uno de los agravantes en este caso son las grabaciones halladas en un celular de la niña, y otro que sería del abuelo político, en el que se evidencia los hechos denunciados. El oficial señaló que existen materiales fílmicos que datan desde el año 2023, es decir, cuando la agraviada tenía solo tres años. Precisó también que el sujeto aceptó ante la investigación policial haber actuado en contra de la nieta de su pareja.

EL DATO: De acuerdo con las investigaciones policiales la niña en ocasiones quedaba a solas con el abuelo político en la vivienda que compartían en el A.H. Señor de los Milagros. Durante ese tiempo fue víctima de delito contra la libertad sexual.

LA CIFRA: 3 años tenía la menor cuando comenzó a ser víctima de tocamientos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO