El Segundo Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica logró que se impusiera una sentencia de 12 años y 9 meses de pena privativa de la libertad efectiva contra Antonio Alejandro Cartagena Cárdenas. Esta medida fue dictada por la comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una menor de edad.

Confesó el delito

La acción penal estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Mónica Pisconti Flores, quien recabó y presentó los graves elementos de convicción ante el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de la Zona Sur de Ica. Durante el desarrollo del proceso, el imputado decidió acogerse a la figura jurídica de la conclusión anticipada del juicio, admitiendo expresamente los hechos objeto de acusación y su responsabilidad penal frente al órgano jurisdiccional.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron reiteradamente entre los meses de febrero y julio de 2019 en un inmueble del distrito de Subtanjalla, donde el procesado aprovechó la cercanía domiciliaria y la ausencia de la madre para cometer el ilícito en agravio de una menor, quien en ese entonces tenía 10 años.

Además de la condena, la resolución judicial ordena que el sentenciado reciba tratamiento terapéutico por un año y cumpla con el pago de una reparación civil de tres mil soles a favor de la parte agraviada.

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