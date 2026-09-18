El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Ángela Carolina García Vivanco, dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Juan Iván Mamani Apolaya (39), investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de la menor de iniciales J.A.T.S., de 16 años.

Grave denuncia

Los hechos habrían ocurrido el 12 de septiembre de 2026, cuando la menor retornaba a su domicilio luego de realizar compras en una tienda del sector Los Ramos, distrito de Santiago. Según su declaración, el investigado la habría seguido a bordo de una motocicleta, para posteriormente acercarse y realizar presuntamente actos de connotación sexual y tocamientos sin su consentimiento. Tras lo ocurrido, la menor comunicó los hechos a su hermana, con quien acudió a la dependencia policial, produciéndose posteriormente la intervención del investigado.

La conducta materia de investigación se encuentra prevista en el artículo 176, primer y tercer párrafo, del Código Penal, referido a los tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. En el caso concreto, la prisión preventiva se computa desde la detención del investigado, ocurrida el 12 de septiembre de 2026, y vencerá el 11 de enero de 2027.

“Con ello, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica reafirma su actuación conforme al marco jurídico vigente, garantizando el respeto de las garantías procesales y la aplicación de las leyes peruanas dentro de sus competencias”, señaló la Corte Superior de Justicia de Ica.

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