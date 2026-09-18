En la calle 28 de julio, en Chincha Alta, fue detenido un sujeto que contaba con orden de captura por su presunta implicancia en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado. Se trata de Luis Carlos Antón (28) (a) “Patrón” o “Pato”, quien es sospechoso de participar en el baño de sangre en el billar denominado “Chalaquin”, ocurrido hace dos meses en el barrio El Porvenir del distrito de Grocio Prado.

Sujeto detenido

Personal de la Dirección Regional de Inteligencia de la Policía Nacional tras varias semanas de investigación consiguieron dar con la ubicación del individuo. Alias “Patrón” fue sorprendido por los agentes cuando estaba a bordo de un vehículo por inmediaciones de la comisaría de Chincha, siendo conducido a la sede del Departamento de Unidades de Especializadas para las diligencias de ley.

Antón registra en su contra un mandato de detención preliminar por sicariato dictado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pueblo Nuevo por el hecho violento sucedido en el billar. El destino del intervenido será la sede judicial de la provincia para continuar con el proceso que se le sigue por el homicidio Cristian Quispe Martínez y Antonio Emerson Magallanes Tasayco de 25 y 30 años respectivamente.

Ambas víctimas, el pasado 29 de junio habían concurrido al local “Chalaquin” en el que un grupo de amigos disputaba partidas de billar, sin imaginar que iban a ser blancos de una masacre. Al promediar las 8:57 de la noche, dos pistoleros ingresan, al segundo piso del negocio, y sin mediar palabras comienzan a disparar a diestra y siniestra. Como consecuencia de ese hecho murieron Quispe y Magallanes.

Alias “Patrón” o “Pato” estaría vinculado con ese evento criminal, que remeció el distrito de Grocio Prado. Pero no sería el único caso en su contra, según información policial este tendría participación en el delito de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa en agravio de J.A.M.C., D.S.C. y V.S.T. hecho ocurrido en junio de este año. Además de registrar antecedentes por tenencia ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO