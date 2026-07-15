El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra José Jhonatan de la Cruz Magallanes, investigado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por alevosía en grado consumado, en agravio de dos personas, y por el presunto delito de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa, por el ataque armado registrado al interior de un billar en el distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha.

Doble homicidio

El fiscal adjunto provincial Alejandro Santiago Almeida Donaire, a cargo de la investigación, sostuvo que los hechos ocurrieron el 29 de junio de 2026, aproximadamente a las 8:57 de la noche, en el billar “Chalaquín”, donde un violento ataque armado dejó como saldo dos personas fallecidas y tres heridos de gravedad.

De acuerdo con la investigación fiscal, dos sujetos desconocidos ingresaron al segundo piso del establecimiento y dispararon a quemarropa contra cinco personas que jugaban póker, quienes se encontraban en total estado de indefensión.

Como consecuencia del atentado fallecieron Christian Jean Pier Quispe Martínez de 25 años y Antonio Magallanes Tasayco (30), mientras que Matos Castaño, Saravia Castilla y Saravia Torres resultaron con heridas de gravedad. Tras perpetrar el ataque y efectuar disparos contra un vehículo estacionado en el exterior del local, los atacantes huyeron con rumbo desconocido. Minutos después, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para auxiliar a los heridos y trasladarlos al hospital.

Si bien en un primer momento se desconocía la identidad de los presuntos autores, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú desarrollaron una investigación inmediata con diligencias urgentes e inaplazables que comprendieron labores de inteligencia, logrando su detención policial el 2 de julio de 2026. Seguidamente, el fiscal logró la convalidación judicial de dicha detención por un plazo de siete días, periodo que posibilitó realizar mayores actos de investigación, esclarecer los hechos y recabar los graves y fundados elementos de convicción necesarios para solicitar la medida coercitiva en su contra.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público presentó graves y fundados elementos de convicción, que vincularían al investigado con los hechos. La investigación continúa en curso con el propósito de identificar e individualizar a los demás presuntos coautores que habrían participado en este hecho criminal.

Antecedentes policiales

Cabe señalar que, tras el homicidio, no se descartó que se trate de un presunto ajuste de cuentas, ya que uno de los fallecidos, Cristian Quispe Martínez de 25 años, ya había sido intervenido por la Policía en el año 2023 durante un operativo de la Dirincri, al ser investigado por su presunta vinculación con la organización criminal “Los injertos Perú - chamos del sur”. En aquel entonces era relacionado con investigaciones por robo agravado, extorsión, tentativa de homicidio y otros.

Asimismo, De la Cruz Magallanes, quien actualmente enfrente la prisión preventiva, en el 2024, también fue procesado por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas. En ese año junto a otras personas naturales de Chincha, se les dictó libertad, tras un fallo judicial del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cañete.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO