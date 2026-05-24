Al promediar las 10:30 de la noche del último viernes un ataque criminal fue perpetrado en el sector conocido como “la jarrita”, en Chincha Alta, dejando el saldo de una persona fallecida y otro herido. Ambos habían llegado para participar del velatorio de un amigo, cuando son sorprendidos por los sicarios, que dispararon cerca de 20 veces contra el automóvil donde se encontraban las víctimas.

Muerte violenta

En una vivienda de la zona se rendía homenaje a un difunto, y es a esa reunión que acababa de llegar Alexis Jean Pool Gonzales Arias, conduciendo el auto de su propiedad de placa B0U-379. En el mismo vehículo, al parecer, estaba acompañado de su primo Ángel Arias Flores. Ambos estaban a pocos metros de distancia del inmueble a donde debían de ingresar, cuando aparece un mototaxi de color rojo, en la que venían los sicarios.

De la unidad menor descienden en escasos segundos estos sujetos que comienzan a realizar disparos contra el carro. Las balas fueron dirigidas desde la parte lateral hacia el lado de Gonzales Arias y también del frente, igualmente, contra el conductor. En el parabrisa puede observarse alrededor de 15 orificios de bala, y en la puerta delantera más impactos, como evidencia de la ferocidad del ataque criminal.

Tras el baño de sangre, las personas abandonaron el velatorio y encontraron a Alexis en el interior del carro con varias lesiones causadas por proyectil de arma de fuego. Su muerte fue enseguida y es que ya no contaba con señales de vida. Mientras que Arias Flores, al ser herido de bala, ingresó por atención médica en el servicio de emergencia el hospital René Toche Groppo del Seguro Social de Salud.

El fiscal de turno llegó al sector para realizar las diligencias correspondientes y dispuso el levantamiento del cadáver para ser conducido a la morgue. En tanto, personal del Departamento de Investigación Criminal permanecen a cargo de las pericias para ubicar a los autores materiales e intelectual de este hecho violento. No se descarta que el móvil del ataque sea por venganza.

EL DATO: Durante las diligencias se encontraron los casquillos del arma usada en el crimen, además de un rastro de sangre que se pierde en un pasaje contiguo. Por ese sector hay cámaras de seguridad de los vecinos que pudieron haber captado al supuesto herido.

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