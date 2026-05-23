se realizó la diligencia de reconstrucción de hechos por el asesinato del suboficial de la Policía Nacional del Perú,

Investigación policial

Los sujetos D´antony Aldahir Fajardo Matienzo y Anderson Manuel Hernández Ascona, sindicados de tener participación en el hecho violento fueron llevados hasta una vivienda, ubicada por inmediaciones del Parque Fátima, en Chincha Alta.

En ese lugar, a pocos metros de la sede del Ministerio Público, el 19 de diciembre del año pasado, se habría perpetrado el crimen. El cuerpo del efectivo policial fue hallado a la mañana siguiente, envuelto en sábanas por el sector de Puquio Santo.

Fajardo y Hernández están detenidos por este hecho criminal. Los deudos exigen justicia para el suboficial Benavides Esterripa.

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