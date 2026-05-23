Bajo estrictas medidas de seguridad se realizó la diligencia de reconstrucción de hechos por el asesinato del suboficial de la Policía Nacional del Perú, Jefferson Alexander Benavides Esterripa.

Investigación policial

Los sujetos D´antony Aldahir Fajardo Matienzo y Anderson Manuel Hernández Ascona, sindicados de tener participación en el hecho violento fueron llevados hasta una vivienda, ubicada por inmediaciones del Parque Fátima, en Chincha Alta.

En ese lugar, a pocos metros de la sede del Ministerio Público, el 19 de diciembre del año pasado, se habría perpetrado el crimen. El cuerpo del efectivo policial fue hallado a la mañana siguiente, envuelto en sábanas por el sector de Puquio Santo.

Fajardo y Hernández están detenidos por este hecho criminal. Los deudos exigen justicia para el suboficial Benavides Esterripa.

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