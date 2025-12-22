Las pericias permitieron identificar el cuerpo hallado sin vida en el sector de Puquio Santo Alto, en el distrito de Chincha Baja. Se trata del Suboficial de Tercera de la Policía Nacional del Perú Jefferson Benavides Esterripa, quien fue reportado desaparecido desde el pasado viernes 19 de diciembre. El joven además de recibir impacto por proyectil de arma de fuego habría sido golpeado con un objeto contundente.

Macabro hallazgo

Como se recuerda, la mañana del sábado se reportó el hallazgo de un cadáver envuelto con una manta y edredón en una zona contigua a la autopista Chincha – Pisco. El personal del Departamento de Investigación Criminal y la fiscalía de turno quedaron a cargo de las diligencias para resolver la identidad de la víctima y la causa de la muerte. El cadáver evidenciaba lesiones traumáticas en la cabeza.

El cuerpo bañado en sangre fue trasladado a la morgue y con el paso de las horas se identificó que se trataba del efectivo policial Benavides Esterripa. A él no lo veían desde el viernes, que salió de su vivienda al promediar las 11 de la noche y abordo un auto con destino aparente al centro de Chincha para cenar. El policía usaba muletas tras una operación a la que fue sometido recientemente. Luego, de esa salida no regresó.

Sus familiares comenzaron a circular su desaparición y horas más tarde aparece su cadáver envuelto en manta, que fue arrojado cerca de la autopista. Con el avance de las investigaciones se confirmó que presenta un orificio en el rostro, al parecer, causado con proyectil de arma de fuego, además de un golpe en la cabeza, presuntamente, provocado con objeto contundente, y otras lesiones en el cuerpo.

Los efectivos de la unidad especializada continúan con las investigaciones para identificar a que lugares concurrió el suboficial antes de su desaparición y si contaba con la compañía de alguna persona. El móvil del violento asesinato aún no está confirmado, y por ahora se está siguiendo la línea de tiempo para dar con la identidad de quienes están involucrados en el crimen. Se presume de la participación de más de una persona.

EL DATO: La familia Benavides, en abril de 2022, perdió al patriarca, hallado calcinado en su vivienda. Luego de las diligencias se identificó una lesión en la cabeza causada con objeto contundente, al igual que le sucedió a Jefferson. El sospechoso desde ese entonces pasó a la clandestinidad.

VIDEO RECOMENDADO