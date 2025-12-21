Macabro hallazgo. En la autopista Chincha – Pisco, altura del sector conocido como Puquio Santo Alto, jurisdicción de Chincha Baja, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino. El cadáver estaba completamente desnudo, envuelto con manta y edredón. Durante las primeras diligencias se identificó aparentes signos de violencia en el rostro, que son materia de investigación. Se trata de un efectivo policial.

Hombre sin identificar

Ayer (sábado) al amanecer recién pudo percibirse que a un costado de la carretera permanecía un bulto extraño de regular tamaño. Ninguno de los transportistas se animaba a detenerse para revisar lo que contenía, hasta que una persona decide acercarse atraído por la colcha color celeste. Su primera impresión no fue satisfactoria, por la aparición de restos humanos, notados a corta distancia.

Ambos pies estaban al descubierto y notaban manchas de sangre. Los agentes de la comisaria de la zona, al recibir la alerta ciudadana, acudieron al sector y solicitaron la presencia del fiscal de turno para el levantamiento del cadáver. Al retirarse parte del edredón, se descubrió que había una manta cubriendo el cuerpo desnudo, y que se trataba de un hombre que presentaba lesiones de consideración en la cara como si se hubieran ensañado.

El representante del Ministerio Público tras concluir las pesquisas, en el lugar del macabro hallazgo, dispuso que los restos sean trasladados a la morgue del distrito de Alto Larán a fin de determinar la causa de muerte. Hasta ese entonces, no se había ubicado por los alrededores, ni en el cadáver envuelto documento que pueda ayudar a identificar al infortunado, por lo que permanece en situación de NN.

Asimismo, los agentes de investigación del Depincri Chincha continúan con las indagaciones para esclarecer este terrible hecho. Al menos por el sector no se evidencia la ocurrencia de un accidente de tránsito, y en el cuerpo a primera vista no se advirtió fractura para concluir que fue arrollado. La policía sigue con la recopilación de pistas para identificar al occiso y ubicar a los responsables de su muerte.

EL DATO: El cuerpo estaba en posición decúbito dorsal, y además de los cobertores se apreció una prenda usada como absorbente para la sangre. La zona del hallazgo es de difícil acceso para los vehículos, y no se descarta que los responsables caminaron para ingresar el cadáver.

