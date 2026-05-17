El cuerpo del efectivo Benavides Esterripa fue hallado envuelto en sábanas en el sector de Puquio Santo, cerca a la autopista. Él debido a una lesión usaba muletas para desplazarse y en esa condición de vulnerabilidad acabó en manos de sus verdugos.

Muerte violenta

Dos de los sujetos que tendrían responsabilidad en el asesinato del suboficial de tercera de la PNP, Jefferson Benavides Esterripa, fueron detenidos en operativos policiales realizados en las provincias de Chincha y Cañete. La intervención estuvo a cargo del personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) en cumplimiento a la medida de detención preliminar y allanamiento dictada por el Poder Judicial.

Como se recuerda, el 19 de diciembre del año pasado se reportó la desaparición del efectivo policial, que venía laborando en Ica. Benavides salió de noche de su vivienda, en Chincha, y abordó un auto con dirección al centro de la ciudad. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. A la mañana del siguiente día en un sector deshabitado de Puquio Santo, en Chincha Alta, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino.

Las pericias permitieron identificar que se trataba del suboficial de 28 años, quien habría sido golpeado y luego ejecutado de un impacto de bala. El personal del Depincri comenzó a realizar las pesquisas para establecer lo que había sucedido con la víctima tras la salida de su vivienda. El rompecabezas fue tomando forma hasta conseguir evidencia para lograr que se dicte la medida judicial.

Los efectivos ubicaron a uno de los sospechosos en la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete. Se trata de D´Antony Aldhair Fajardo Matienzo, quien estaba hospedado por la zona, y al conocerse su situación judicial fue arrestado y puesto a disposición de la unidad especializada de Chincha para seguir con la investigación en su contra. Entre las especies incautadas en el allanamiento de su habitación figura un celular, chips, así como anotaciones.

La otra detención tuvo lugar en el A.H. Señor de Cachuy, en Chincha Alta. En un predio del sector fue arrestado Anderson Manuel Hernández. Este al igual que Fajardo estarían involucrados en la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato – homicidio calificado. La víctima es el efectivo policial Jefferson Benavides. El móvil del hecho violento aún está en investigación.

EL DATO: El cuerpo del efectivo Benavides Esterripa fue hallado envuelto en sábanas en el sector de Puquio Santo, cerca a la autopista. Él debido a una lesión usaba muletas para desplazarse y en esa condición de vulnerabilidad acabó en manos de sus verdugos.

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