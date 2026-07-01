Lo que comenzó como una noche de feriado y reunión entre amigos terminó convertido en una escena de terror en el distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha. Un ataque perpetrado por presuntos sicarios en el interior del billar “Chalaquín” dejó dos personas fallecidas y tres heridas, sembrando el pánico entre los asistentes y vecinos del barrio El Porvenir el pasado lunes.

Muertes violentas

El atentado ocurrió alrededor de las 8:57 de la noche, cuando el establecimiento se encontraba concurrido por más de una decena de personas que aprovechaban el día feriado para compartir y disputar partidas de billar. De manera repentina, dos sujetos armados ingresaron al local y se dirigieron directamente hacia una mesa donde permanecía reunido un grupo de personas, desatando una violenta balacera.

Sin intercambiar palabras, los delincuentes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra sus objetivos. Vecinos de la zona indicaron que se escucharon cerca de veinte disparos, lo que provocó escenas de desesperación entre los asistentes, quienes corrieron para ponerse a salvo o se lanzaron al piso intentando escapar de la lluvia de balas.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el ataque. En las imágenes se observa a los sicarios, quienes llevaban cascos de motocicleta para ocultar su identidad, ingresar decididos al billar y disparar a quemarropa. Incluso uno de los asistentes intentó detenerlos arrojándoles una caja de cerveza, aunque no logró impedir que consumaran el crimen antes de huir.

Como consecuencia del atentado fallecieron Cristian Jean Pier Quispe Martínez (25), conocido como alias “Palta”, y Antonio Emerson Magallanes Tasayco (30), quien deja en la orfandad a un hijo de ocho años. Sus cuerpos quedaron tendidos en el interior del establecimiento mientras los atacantes escapaban con rumbo desconocido.

Asimismo, tres personas resultaron heridas y fueron auxiliadas por clientes, vecinos y personal de Serenazgo de Grocio Prado, quienes las trasladaron de emergencia al Hospital San José de Chincha. Los lesionados permanecen bajo atención médica, mientras sus familiares esperan su evolución.

Pocos minutos después del atentado, agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística cercaron la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos, recoger casquillos de bala y otras evidencias. Paralelamente, revisaron los registros de las cámaras de videovigilancia con el propósito de reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables.

Horas más tarde, la Policía ubicó una motocicleta lineal abandonada en la calle Sucre, en el cercado de Chincha, vehículo que presuntamente habría sido utilizado por los sicarios para escapar tras perpetrar el doble homicidio. La unidad fue incautada y será sometida a las pericias correspondientes como parte de la investigación.

De manera preliminar, los investigadores manejan como principal hipótesis un presunto ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas de investigación. El Ministerio Público continúa desarrollando diligencias para determinar el móvil del crimen e identificar tanto a los autores materiales como a los posibles responsables intelectuales.

Cabe señalar que, uno de los fallecidos, Cristian Jean Pier Quispe Martínez, alias “Palta”, de 25 años, ya había sido intervenido por la Policía en el año 2023 durante un operativo de la Dirincri, al ser investigado por su presunta vinculación con la organización criminal “Los Injertos Perú - Chamos del Sur”. En aquel entonces era relacionado con investigaciones por robo agravado, extorsión, tráfico ilícito de drogas, tentativa de homicidio y presuntos actos de sicariato.

EL DATO: El alcalde de Grocio Prado, Víctor Hugo Pachas Morán, confirmó que el billar donde ocurrió el ataque armado contaba con licencia de funcionamiento y advirtió que el distrito afronta un déficit de efectivos policiales para atender a una población de más de 33 mil habitantes. Tras el doble homicidio, solicitó al comando policial reforzar el patrullaje.

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