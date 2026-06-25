En un operativo realizado el 23 de junio en la calle San Antonio distrito de Túpac Amaru Inca, agentes de la Policía Nacional lograron la captura de José Luis Hernández Forero (21), conocido con el alias de “Gordo José”, quien registraba una requisitoria vigente por el presunto delito de sicariato. La orden judicial había sido emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco.

Detención policial

Según información policial, el intervenido sería presuntamente uno de los principales operadores armados de la organización criminal denominada “Los Sicarios de Pisco”, grupo que viene siendo investigado por su posible participación en diversos hechos delictivos ocurridos en la provincia. La captura se produjo como parte de las acciones orientadas a la ubicación y detención de personas requeridas por la justicia.

Tras su intervención, Hernández Forero fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes y determinar su situación legal. Las investigaciones seguirán su curso con el objetivo de esclarecer su presunta participación en los hechos que se le atribuyen y establecer posibles vínculos con actividades delictivas en la jurisdicción.

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