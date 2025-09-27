En un operativo conjunto realizado cerca de la medianoche del 24 de setiembre, personal del Área de Investigación Criminal (Areincri-Pisco) y la Dirección General de Inteligencia (Digimin) lograron la captura de dos presuntos sicarios integrantes de la banda delictiva “Los forajidos de Túpac”.

La intervención se ejecutó en la calle Collasuyo del distrito de Túpac Amaru Inca, en Pisco, en el preciso momento en que se desarrollaba un velorio, tras recibir información de inteligencia sobre la presencia de los implicados en un atentado ocurrido horas antes.

Sujetos detenidos

Según el parte policial, las autoridades al llegar al inmueble señalado fueron recibidos a balazos por sujetos armados. En respuesta, los efectivos repelieron el ataque y, tras varios minutos de fuego cruzado, lograron reducir y detener a Alexander Jesús Nieto Huerto (44) y Junior Alexander Nieto Lavado (21), conocidos como “Jesús” y “Junior”, respectivamente. Según la Policía, ambos estarían vinculados a delitos de sicariato, extorsión, robo y tenencia ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos serían los mismos que, al mediodía del 24 de setiembre, abrieron fuego contra Margarita Tardío Campana (32) en el Parque del Niño del mismo distrito, dejándola gravemente herida antes de huir.

Las cámaras de seguridad registraron el ataque, lo que permitió su identificación y posterior ubicación. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco.

Durante la intervención se incautó una pistola Taurus modelo G3, color negro, con cacerina para 17 municiones, un revólver Smith & Wesson calibre 38 Special con mango de madera y cuatro casquillos percutados. Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Areincri-Pisco, donde enfrentan cargos por tentativa de homicidio y delitos contra la seguridad pública, entre otros ilícitos.

VIDEO RECOMENDADO