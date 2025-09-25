Un violento ataque con arma de fuego se registró ayer 24 de setiembre de 2025, a las 11:20 horas, en el frontis del Parque del Niño, en el distrito de Túpac Amaru Inca. Según información policial, la mujer identificada como Margarita Tardío Campana habría recibido impactos de proyectil de arma de fuego (PAF) mientras conducía una mototaxi azul, siendo evacuada de emergencia al Hospital San Juan de Dios por personal policial y de serenazgo.

Atentado a balazos

La víctima permanece en la sala de emergencias a la espera de un diagnóstico final. De acuerdo al parte policial, registra una denuncia por hurto en 2019 y posteriores casos relacionados a violencia familiar. Efectivos de la Policía Nacional de Túpac Amaru Inca y personal de serenazgo llegaron rápidamente al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. Trascendió que no se hallaron casquillos en la escena del crimen, lo que dificulta el levantamiento de evidencias iniciales.

El incidente solo habría dejado evidencias de sangre en el área del parque, el cual reflejó la ferocidad del atentado. Vecinos expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en el distrito y exigieron mayor presencia policial para evitar nuevos hechos de violencia.

Se conoció que se aplicó un plan cerco y que personal del Areincri se acercó a la escena para levantar indicios y evidencias, mientras que las autoridades informaron que se viene trabajando con inteligencia para identificar a los presuntos autores de este hecho.

