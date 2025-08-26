Un hecho de violencia criminal estremeció a la provincia de Pisco este mes. Luego de semanas de investigaciones, la Policía Nacional del Perú logró la captura de Yhoari Samir Misagel Lezama (20), alias “Yhoari”, acusado de haber asesinado de un disparo en la cabeza a Valeria Delfina Luna Cortez (23), el pasado 3 de agosto en el distrito de San Andrés.

Muerte violenta

La joven fue encontrada al interior de un inmueble ubicado en el asentamiento humano 14 de Setiembre, con una herida de bala en la cabeza. Pese a que aún presentaba signos vitales, fue trasladada al hospital EsSalud de Pisco, donde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con las diligencias preliminares, Luna Cortez se encontraba en compañía de una amiga cuando el presunto agresor ingresó al lugar. Según testigos, inició una discusión cargada de insultos y, sin dudarlo, disparó directamente a la cabeza de la joven con un revólver.

Luego del disparo, el sujeto habría dejado el arma junto al cuerpo de la víctima en un aparente intento de simular un suicidio, con el fin de evitar ser procesado penalmente. Posteriormente, se dio a la fuga.

Tras un trabajo coordinado entre la División Regional de Inteligencia – Ica y el área de Investigación Criminal (Areincri) de Pisco, la policía logró ubicar al presunto homicida. La detención se produjo el 24 de agosto a las 10:55 a. m., tras una operación de vigilancia y seguimiento autorizada por el 2.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco, que dispuso la orden de detención preliminar por el delito de homicidio calificado.

Actualmente, el detenido permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias en la dependencia policial correspondiente. La muerte de Valeria Luna Cortez ha generado conmoción en la comunidad, mientras sus familiares exigen justicia. La investigación sigue su curso.

Cabe señalar que, el sujeto fue detenido anteriormente el 15 de octubre de 2024, en el distrito de San Andrés-Pisco. Cayó con otro joven y se les halló 50 ketes de drogas, marihuana y pasta básica de cocaína, cuatro sobres de papal, una bolsa plástica, también, con drogas a granel, conteniendo (marihuana y pasta básica de cocaína). Asimismo, se les incautó una motocicleta robada que habría sido usada en un robo a mano armada.

