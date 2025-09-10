La violencia volvió a teñir de sangre las calles del distrito de San Clemente (Pisco), donde una pareja fue asesinada a balazos por sicarios en un bar ubicado en el pasaje San Juan, cerca del jirón de La Unión. El hecho ocurrió alrededor de las 4:20 p.m., cuando las víctimas compartían cervezas en el establecimiento.

Muertes violentas

Según testigos, los criminales dispararon una ráfaga de proyectiles directamente contra las personas que se encontraban en el lugar, provocando la muerte instantánea de dos de ellas y dejando a una mujer herida. Los vecinos, aterrados por la brutalidad del ataque, alertaron a las autoridades.

Las víctimas mortales fueron identificadas como: Flor María Escalante Avendaño, de 24 años, madre de familia, quien deja en la orfandad a menores hijos y Jesús Alberto Bárcena Guevara, de 28 años.

El levantamiento de los cuerpos se realizó más de dos horas después del crimen, tras la llegada del Ministerio Público, mientras las familias protagonizaban escenas de profundo dolor en medio de un cordón policial. En el lugar se hallaron múltiples casquillos de bala, evidencia del nivel de violencia con el que se perpetró el ataque.

La familia de las víctimas exigen justicia, mientras la población de San Clemente y de toda la provincia de Pisco denuncia la ola de inseguridad que azota la zona. Hasta el momento, no se han reportado detenidos.

