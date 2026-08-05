Sheyla Rojas confirmó el término de su relación con Luis Miguel Rodríguez, conocido como Sir Winston, luego de varios años de romance.

La influencer explicó que tomó la decisión buscando mayor tranquilidad y con la intención de establecerse nuevamente en el Perú.

Durante una entrevista con Magaly Medina, Sheyla señaló que el desgaste de la relación influyó en el desenlace y que ahora prefiere concentrarse en una nueva etapa de su vida. Consultada sobre si su expareja afectó su confianza, respondió: “Un poco, un poco, pero pues ya eso es un tema pasado”, sin brindar mayores detalles.

Pese a la separación, la exchica reality aseguró que mantiene una relación cordial con Rodríguez y que ambos continúan coordinando el envío de sus pertenencias que permanecen en Guadalajara.

“Lo que sí te puedo decir es que hemos terminado de la mejor manera. Yo creo que yo con él me porté superbien y él valora mucho eso de mí. Pero, como te dije, yo este tomo tomé la decisión de quedarme y pues, de no seguir con la relación, y él la respeta”, expresó.