Este miércoles 5 de agosto vence el plazo para que los candidatos presenten sus renuncias y las organizaciones políticas soliciten el retiro de listas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta fecha forma parte del cronograma oficial de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, cuya jornada electoral se realizará el próximo 4 de octubre.

El calendario electoral establece una serie de etapas previas a la votación para definir las candidaturas que participarán en los comicios. Entre estas fases se encuentran la evaluación de observaciones, resolución de apelaciones y la inscripción definitiva de postulantes.

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En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, este miércoles 5 de agosto es la fecha límite para la presentación de renuncias de candidatos y retiro de listas ante el Jurado Nacional de Elecciones. pic.twitter.com/WMjd4EZGex — JNE Perú (@JNE_Peru) August 4, 2026

Próximas etapas del cronograma electoral

Luego del cierre del plazo para renuncias y retiro de listas, los jurados electorales especiales (JEE) deberán resolver en primera instancia las tachas y exclusiones de candidaturas. Esta etapa tiene como fecha límite el 20 de agosto, según el cronograma establecido por el JNE.

Posteriormente, el 4 de setiembre culminará el periodo para resolver las apelaciones presentadas contra las decisiones de los JEE. Un día después, el 5 de setiembre, el Jurado Nacional de Elecciones declarará inscritas las candidaturas definitivas.

El cronograma también contempla el 3 de octubre como fecha límite para la exclusión de candidatos por situación jurídica. Este procedimiento permitirá determinar qué postulantes podrán participar en la jornada electoral.

Elecciones serán el 4 de octubre

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollarán el domingo 4 de octubre en todo el país. En esta jornada, los ciudadanos elegirán a gobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales.

El JNE recordó a las organizaciones políticas y a la ciudadanía la importancia de informarse mediante sus canales oficiales. La entidad señaló que el cumplimiento de los plazos permite garantizar un proceso electoral organizado y acorde con la normativa vigente.