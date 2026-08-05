Un turista de nacionalidad chilena falleció luego de sufrir una caída mientras realizaba una escalada en el nevado Huascarán, en Áncash. La Región Policial Áncash informó que su compañero de expedición logró sobrevivir al accidente y pudo descender hasta la zona de la laguna Llanganuco.

El incidente ocurrió pese a que el acceso al nevado Huascarán permanece restringido de manera temporal, medida que estuvo vigente hasta este martes. Las autoridades mantienen operativos en la zona debido a otros casos reportados en la montaña.

Policía realizará recuperación del cuerpo

La Región Policial Áncash indicó que efectivos de la Policía de Alta Montaña acudirán este miércoles al lugar del accidente para realizar la recuperación del cuerpo. Los agentes especializados estarán a cargo de las labores debido a las condiciones del terreno y la ubicación del punto donde ocurrió la caída.

El compañero del montañista pudo salir de la zona por sus propios medios y llegó hasta la laguna Llanganuco. Desde ese punto se dio aviso a las autoridades para iniciar las acciones correspondientes.

Continúa búsqueda de montañistas desaparecidos

Mientras se desarrolla esta intervención, la Policía continúa con la búsqueda de tres montañistas peruanos desaparecidos desde el pasado 14 de julio en el nevado Huascarán. Para estas labores, los equipos de rescate utilizan drones con el objetivo de ubicar posibles puntos de interés en la zona.

El caso se suma a otro accidente ocurrido semanas atrás en el mismo nevado, donde un porteador huaracino perdió la vida tras ser alcanzado por una avalancha. Como se recuerda, un turista de nacionalidad india y un guía oficial de montaña fueron rescatados con vida.