Brasil comunicó la salida del embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, y decidió mantener vacante su representación diplomática en Buenos Aires mientras continúen las declaraciones de Javier Milei contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de ahora, las relaciones entre ambos países quedarán a cargo de encargados de negocios, según informó una fuente del Gobierno brasileño.

La decisión se produce luego de una serie de cuestionamientos del Ejecutivo brasileño por los comentarios realizados por el mandatario argentino contra Lula. La tensión entre ambos gobiernos aumentó después de que Milei criticara a su homólogo durante una actividad política en territorio brasileño.

Tensión tras declaraciones de Milei

El embajador brasileño en Argentina, Julio Bitelli, había sido convocado a consultas la semana pasada como respuesta a las expresiones del presidente argentino. La medida fue tomada luego de un discurso de Milei durante el lanzamiento de la campaña electoral de Flávio Bolsonaro, opositor de Lula en las elecciones de octubre.

Durante el evento, el mandatario argentino calificó a Lula como “presidiario” y “ladrón”, además de acusarlo de utilizar de manera inadecuada los recursos públicos de Brasil. En la misma actividad, Milei expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro y cuestionó al sector político representado por el actual presidente brasileño.

Las críticas del jefe de Estado argentino continuaron después del acto político mediante entrevistas y publicaciones en redes sociales. Asimismo, dirigió cuestionamientos contra Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil encargado del proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro.

[AHORA] "Es un ladrón y un corrupto": Milei insistió con los insultos contra Lula, aseguró que no mintió en sus dichos, recordó que no lo felicitó cuando ganó las elecciones y deseó que Brasil "se pinte de azul" con Bolsonaro.



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¿Qué respondió Lula Da Silva?

Consultado por los comentarios realizados por Milei, el presidente brasileño evitó profundizar sobre el conflicto diplomático entre ambos países. Ante las preguntas de los periodistas, Lula respondió “¿quién es ese tipo?”.

El Gobierno argentino, por su parte, restó importancia al episodio y señaló que las diferencias entre ambos mandatarios forman parte de sus posiciones políticas e ideológicas. La administración de Milei sostuvo que existen discrepancias marcadas entre los dos líderes sudamericanos.

Con la salida del embajador argentino y la ausencia temporal del representante brasileño en Buenos Aires, ambos países mantendrán una relación diplomática mediante encargados de negocios. Esta modalidad se aplicará mientras continúe la controversia generada por los pronunciamientos del presidente argentino.