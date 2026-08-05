Las bancadas parlamentarias de la Cámara de Diputados eligieron a sus representantes titulares y suplentes para integrar la Junta de Portavoces durante el periodo parlamentario 2026-2027.

La Mesa Directiva estará presidida por Óscar de Jesús Reto Otero, acompañado por Analí Márquez Huanca como primera vicepresidenta, Harvey Julio Colchado Huamani como segundo vicepresidente y José Ricardo Yataco Torrealva como tercer vicepresidente.

Los voceros titulares serán Cecilia Isabel Chacón de Vettori, Ernesto Alonzo Zunini Yerren, Óscar de Jesús Reto Otero, Roxana María Rocha Gallegos, Víctor Eduardo Piñán Mamani y César Augusto Holguín Loaiza, en representación de sus respectivas bancadas.

Entre las principales atribuciones de la Junta de Portavoces se encuentran aprobar la agenda de las sesiones del Pleno, establecer las condiciones para los debates y coordinar las actividades de la Cámara de Diputados.

El órgano parlamentario también tiene facultades para aprobar la ampliación de la agenda del Pleno, establecer prioridades para el debate, elaborar el cuadro de comisiones y ratificar la designación del oficial mayor de la Cámara de Diputados.