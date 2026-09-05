El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo del juez Malvis Verdi Granda Dongo, dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Mateo Ramos Ovalle (46), investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de una menor de iniciales M.B.R.K., de 10 años de edad.

Proceso judicial

Los hechos habrían ocurrido el 28 de agosto de 2026, cuando la menor abordó la mototaxi conducida por el investigado para trasladar unos baldes con comida. Según la tesis fiscal, al llegar al domicilio de la menor, el investigado habría sujetado a la niña y realizado presuntos tocamientos de connotación sexual pese a su negativa, tras lo cual la menor habría logrado ingresar a su vivienda y pedir auxilio.

La conducta que es materia de investigación se encuentra comprendida, de manera provisional, en el artículo 176-A del Código Penal, referido a los tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores de edad sin consentimiento. La prisión preventiva impuesta al investigado se computa desde el 28 de agosto hasta el 27 de diciembre de 2026, y será ejecutada en el establecimiento penitenciario que designe el INPE.

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