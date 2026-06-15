El magistrado Malvis Verdi Granda Dongo, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó tres meses de prisión preventiva contra Roberto Carlos Oscco Baca de 19 años, investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, previsto en el artículo 173 del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales J.T.S. (12).

Medida judicial

La medida coercitiva fue impuesta el 10 de junio de 2026, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que el magistrado evaluara los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público y la defensa técnica del investigado, verificando la concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia aplicable.

De acuerdo con la tesis fiscal, los hechos materia de investigación habrían ocurrido entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de junio de 2026, cuando la menor de iniciales J.T.S., de 12 años de edad, salió de su domicilio y se reunió con el investigado, con quien mantenía comunicación previa a través de la aplicación WhatsApp. Ambos se encontraron en el parque del distrito de Subtanjalla y posteriormente se desplazaron en la mototaxi conducida por este, permaneciendo en diversos puntos de la ciudad.

Posteriormente, tras permanecer en el parque Menorca y luego de que la menor recibiera una llamada telefónica de su padre, ambos se dirigieron al hospedaje “Los Ángeles”, ubicado en el sector El Álamo, camino a Huacachina, donde permanecieron desde las 2:00 de la madrugada hasta las primeras horas de la mañana del 7 de junio de 2026. La Fiscalía sostiene que, durante dicho lapso, se habrían producido actos de connotación sexual entre el investigado y la menor en dos oportunidades, circunstancias que constituyen el objeto de la investigación.

Asimismo, al advertir la ausencia de su hija, el padre de la víctima inició su búsqueda y, aproximadamente a las 9:00 de la mañana del 7 de junio de 2026, logró establecer comunicación con ella mediante WhatsApp, obteniendo información sobre su ubicación. En virtud de ello, se dio aviso a efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes intervinieron al investigado e iniciaron las diligencias correspondientes.

La resolución judicial dispone el internamiento inmediato del imputado en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), medida que se extenderá hasta el 6 de setiembre de 2026, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo y los fines del proceso penal.

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