Los operativos permanentes de la Policía Nacional del Perú continúan dando resultados contundentes en la provincias de Pisco e Ica, donde cayeron requisitoriados por violación sexual de menor de edad y por Tráfico Ilícito de Drogas.

Operativo policial

Agentes de la comisaría de Túpac Amaru detuvieron a Jorge Miguel Castro Sotelo (43), quien tenía requisitoria vigente por el delito de violación sexual de menor de edad.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Chincha dispuso su internamiento en el penal de Chincha por nueve meses, mientras continúan las investigaciones.

En la provincia de Ica, por inmediaciones del puente Socorro, por la ribera del río Ica, personal policial del Escuadrón Verde – Grupo Terna Ica logró la ubicación y captura del sujeto Angelino Garibay Barrientos (49).

Al realizar la verificación correspondiente en el sistema policial, se constató que el intervenido contaba con una requisitoria vigente por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas (TID), siendo solicitado por la Primera Autoridad del Juzgado Penal de Investigación de Ica – Ica – Ica.

El detenido fue puesto a disposición de la dependencia policial correspondiente, con la finalidad de continuar con las diligencias de ley y su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

En la misma provincia iqueña, personal policial de la Unidad de Emergencia Ica logró la detención del sujeto Franyer Stit Alvarez Siviria (37), de nacionalidad venezolana, al verificarse que presentaba una requisitoria vigente por el delito de micro comercialización o microproducción de drogas.

Tras la verificación en el sistema correspondiente, se confirmó que era solicitado por el 1° Juzgado Penal Unipersonal de Pisco – Pisco – Ica, con Expediente N.º 830-2024, de fecha 24 de abril de 2025.

Posteriormente, el intervenido fue puesto a disposición de la Comisaría PNP Ica, a fin de continuar con las diligencias de ley y proceder conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial competente.

VIDEO RECOMENDADO