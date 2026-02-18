Personal del Departamento de Policía Judicial de Ica capturó a un sujeto que presentaba requisitoria vigente por el delito de extorsión. El intervenido fue identificado como Renzo Max Paitán Acasiete (20).

Con sentencia

La detención se realizó el 17 de febrero de 2026, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, durante un operativo ejecutado en la ciudad. De acuerdo con la información oficial, el joven era solicitado por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Ica, en el marco del Expediente N.º 5231-2024, de fecha 18 de mayo de 2025.

Sobre el detenido pesa una sentencia condenatoria que dispone su internamiento en un establecimiento penitenciario, por lo que fue inmediatamente puesto a disposición de las autoridades competentes.

Tras la intervención, la Policía realizó las diligencias correspondientes para su identificación plena y posterior traslado, a fin de que sea puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requería.

