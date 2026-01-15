Un presunto caso de extorsión fue desarticulado por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ica, tras un operativo de inteligencia que permitió la captura en flagrancia de un ciudadano extranjero.

Grave delito

El intervenido fue identificado como Rubén Gonzales Arvelo, de 30 años, conocido con el alias de “Extor”, quien habría exigido el pago de 8 mil soles a un ciudadano a cambio de no formular una denuncia por una supuesta violación sexual contra una menor, familiar del sospechoso. Según la denuncia, la amenaza se realizaba mediante llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp, advirtiendo con presentar una acusación falsa si no se entregaba el dinero.

La intervención policial se realizó en una barbería ubicada en la calle Independencia, donde el presunto extorsionador fue detenido y trasladado en una camioneta policial hasta la sede de la Depincri para las diligencias correspondientes.

Durante el registro, los agentes incautaron un teléfono móvil Xiaomi Redmi Note 13 Pro, que habría sido utilizado para realizar las amenazas, así como dos tarjetas bancarias, las cuales serán materia de investigación.

