La Policía Nacional del Perú descartó que el ataque armado registrado frente a la discoteca Reset, en la vía hacia Huacachina, esté vinculado a un presunto caso de extorsión.

Ataque criminal

Así lo confirmó el general Carlos Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica, al informar sobre la captura de los tres sujetos implicados en la balacera que dejó siete personas heridas de bala durante la madrugada del domingo 4 de enero. Los disparos alcanzaron los muslos, glúteos, abdomen y otras partes del cuerpo de las personas, una menor de edad se encuentra grave.

Según explicó la autoridad policial, los hechos se produjeron alrededor de las 3:00 a.m., cuando se habría registrado una agresión y posterior riña entre dos grupos en las inmediaciones del local nocturno.

“El móvil no es extorsión. Los hechos concomitantes apuntan a una pelea o riña entre personas”, precisó el general Roque, señalando que esta conclusión preliminar se sustenta en las primeras diligencias, testimonios recogidos y el análisis del escenario donde ocurrió la balacera.

Como resultado de una rápida y coordinada intervención del Escuadrón de Emergencia y la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) Ica, la Policía logró detener a tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Gatilleros de Reset”. Los intervenidos fueron identificados como Hernández Escate Del Piero Renand de 22 años, Avilés Bravo Renato Sebastián (20) y Hernández Escate Jhon Franco (20).

Durante el operativo se incautó un arma de fuego, una cacerina y una motocicleta lineal tipo cross de color blanco, presuntamente utilizada para facilitar la huida tras el ataque. Además, personal de OFICRI recolectó nueve casquillos de bala calibre 9 mm corto (.380), que habrían sido utilizados durante el enfrentamiento.

Finalmente, el general Roque aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. Asimismo, el alto mando policial aseguró que se intensificarán los operativos y acciones preventivas en zonas de esparcimiento nocturno.

VIDEO RECOMENDADO