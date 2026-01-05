Una madrugada de terror se vivió este domingo en la ciudad de Ica, luego de que una balacera registrada frente a una discoteca ubicada en la avenida Huacachina dejara al menos siete personas heridas. El violento ataque criminal, perpetrado por delincuentes que se desplazaban en una motocicleta, quedó registrado por cámaras de seguridad.

Delito criminal

El hecho se produjo exactamente a las 4:19 a. m., cuando decenas de personas se encontraban en los alrededores del local nocturno Reset Club y otros establecimientos cercanos. En ese instante, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta lineal y, sin mediar palabra, uno de ellos sacó un arma de fuego y realizó varios disparos de manera indiscriminada.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad, muestran el pánico desatado entre los asistentes, quienes corrieron en distintas direcciones para ponerse a salvo. De acuerdo con las primeras diligencias, varios proyectiles impactaron contra el pavimento y rebotaron, lo que habría provocado que las balas alcanzaran a personas.

Como resultado del tiroteo, siete personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego. Entre los afectados se encuentran César Eduardo Brito Hernández (20), venezolano, con herida de PAF en el muslo derecho; Jorge Flores Diaz (25), con herida de bala en muslo derecho; Renato Tomás Dávila Mayorga (24), con herida de bala en glúteos ambos perineos; Katharina María Ernst (23), turista Alemana, con herida de bala muslo derecho; Israel Samuel Romero Arrieta (22), venezolano, con trauma shok, con trauma cervical por PAF, y una menor de 17 años con diagnóstico “traumatismo abdominal abierto” .

Peritos de Criminalística recogieron hasta nueve casquillos de bala calibre .380 en el lugar de los hechos, evidencias que forman parte clave de la investigación. Aunque inicialmente se determinó que los atacantes no habrían tenido un blanco específico, la Policía no descarta que el atentado esté vinculado a presuntos casos de extorsión contra empresarios del rubro nocturno, una modalidad delictiva que viene generando preocupación en la zona de ingreso a Huacachina.

Tras el ataque, se desplegó un operativo policial que permitió la captura de tres presuntos implicados. Efectivos del Escuadrón de Emergencia y de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Ica lograron detener a Del Piero Fenan Hernández Escate, Renato Sebastián Avilés Bravo y Jhon Franco Hernández Escate, quienes serían integrantes de una banda delictiva.

Durante la intervención, la Policía incautó un arma de fuego, una cacerina y una motocicleta tipo Cross de color blanco, presuntamente utilizada para ejecutar el ataque y facilitar la huida. Además, se confirmó el hallazgo de los nueve casquillos recogidos en el lugar.

Los detenidos vienen siendo investigados por los presuntos delitos de lesiones graves, tentativa de homicidio y uso ilegal de armas de fuego, entre otros ilícitos, en coordinación con el Ministerio Público.

