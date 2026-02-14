Un operativo policial ejecutado la noche del 12 de febrero de 2026 permitió la desarticulación de la presunta banda delictiva denominada “Los Duros de la Extorsión de Parcona”, en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica.

La intervención fue realizada por agentes de la Región Policial Ica, a través de la División de Orden Público y Seguridad y la Comisaría PNP Parcona, en el marco de una investigación por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

Televisores y monitores

De acuerdo con la información policial, el caso está relacionado con hechos ocurridos en agravio de la empresa Inversiones La Cantera Food S.A.C., cuyos bienes habrían sido sustraídos dentro de la jurisdicción.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 10:50 de la noche y permitió la intervención y detención de Roberto Carlos Jhong Hernández (54), alias “Negro Vela”; Piero Eduardo Jacobo Huamán (23), alias “Cholo Piero”; y Gladys Buleje Flores (54), alias “Tía Gladys”, quienes son investigados por su presunta participación en los hechos.

Durante las diligencias posteriores a la detención, los efectivos lograron recuperar diversas especies presuntamente vinculadas al ilícito. Entre los objetos incautados se encuentran un televisor marca Hisense de 75 pulgadas, tres monitores de computadora HP junto a dos cargadores de la misma marca, un televisor de 43 pulgadas y un monitor Samsung.

Asimismo, se hallaron dos herramientas conocidas como “sisayas”, una pata de cabra, una bolsa de polietileno que contenía codillos de luz, una balanza marca Daeyingh y un morral en cuyo interior se encontraron cinco billeteras, dos teléfonos celulares, una tapa de motor de motocicleta y dos aros de aleación marca Velorex.

