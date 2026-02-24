La Región Policial Ica, a través de la División de Emergencia Ica, ejecutó el Operativo “Control Territorial 2026”, logrando la captura de un sujeto que presentaba requisitoria vigente por el delito de violación sexual de menor de edad.

Buscado desde el 2024

El operativo se desarrolló el 21 de febrero de 2026, como parte de las acciones estratégicas de control y verificación de identidad en distintos puntos de la jurisdicción.

Durante las intervenciones, los efectivos policiales lograron la captura de Del Aguila Pinchi, Geiser (43), quien registraba una requisitoria vigente por el delito de violación sexual de menor de edad, solicitado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, según Expediente N.º 5704-2023, de fecha 03 de diciembre de 2024.

Tras su detención, el intervenido fue puesto a disposición de la Comisaría PNP Ica, para las diligencias correspondientes conforme a ley.

