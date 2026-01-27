En el marco de las acciones preventivas y de control territorial, personal policial del Departamento de Investigación ejecutó un operativo policial a fin de prevenir, neutralizar y contrarrestar los actos delictivos en agravio de la ciudadanía, especialmente en los puntos críticos de la ciudad.

Requisitoria vigente

Durante el operativo, realizado aproximadamente a las 7:00 de la noche, se logró la intervención y captura del ciudadano Ramiro Vilcacure Jochachi de 49 años, quien registra requisitoria vigente por el presunto delito contra la libertad sexual – violación sexual y actos contra el pudor.

El intervenido era solicitado por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Zona Sur de Ica, conforme al expediente N.º 2529-2023, de fecha 22 de diciembre de 2025, siendo puesto de inmediato a disposición de la autoridad judicial competente para las diligencias de ley correspondientes.

