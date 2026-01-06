El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Lucy Julliana Castro Chacaltana, impuso once años y un mes de pena privativa de libertad efectiva contra Víctor Choque Tantahuillca (58) por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, en agravio de su conviviente.

La sentencia fue dictada tras la aprobación de un acuerdo de terminación anticipada suscrito entre el Ministerio Público, el procesado y su defensa técnica, al haberse acreditado su responsabilidad penal.

Hechos ocurridos en La Tinguiña

De acuerdo con el expediente judicial, el caso se remonta al 25 de diciembre de 2025, cuando la víctima denunció haber sido agredida física y sexualmente por el sentenciado en el distrito de La Tinguiña.

Según la investigación preliminar, el imputado, motivado por celos, ingresó violentamente a la vivienda de la agraviada tras romper el vidrio de una ventana, para luego agredirla verbal y físicamente, hechos que culminaron en la violación sexual.

Cumplimiento de condena y reparación civil

Como parte de la sentencia, el condenado permanecerá recluido en el penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) hasta el 24 de enero de 2037.

Además, el juzgado ordenó el pago de S/ 6,000 por concepto de reparación civil a favor de la víctima y dispuso que el sentenciado se someta a tratamiento terapéutico durante el tiempo de la condena, conforme a lo establecido en el artículo 178-A del Código Penal.

VIDEO RECOMENDADO