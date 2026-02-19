Un hombre de 28 años fue detenido este 18 de febrero de 2026 en la ciudad de Ica por presentar requisitorias vigentes por presuntos delitos sexuales.

Graves delitos

La captura se registró aproximadamente a las 9:20 a.m. en la avenida Industrial, durante un operativo realizado por el Escuadrón Verde (Grupo Terna) de Ica.

El detenido fue identificado como Heyser David Yupanqui Cárdenas, sobre quien pesaban dos requisitorias por presunta violación sexual y violación a persona en estado de inconsciencia.

Tras la intervención, el sujeto fue trasladado a la Policía Judicial para que se realicen las diligencias correspondientes y se determine su situación legal.

