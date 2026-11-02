A la comisaría del distrito de El Carmen fueron a parar dos escolares, sindicados de haber cometido actos de tocamientos indebidos en agravio de sus compañeras. El hecho, en proceso de investigación, fue comunicado, oportunamente, por una de las agraviadas a su madre, y debido a ello los presuntos autores quedaron en calidad de retenidos en la sede policial para las diligencias correspondientes.

Policía los retuvo

El caso deplorable habría sucedido en uno de los ambientes de la institución educativa, ubicada en la misma localidad, a la que concurren los adolescentes de aproximadamente 14 años. Las agraviadas son dos alumnas, quienes estudian en la misma aula que los supuestos agresores. Ante lo sucedido, la policía intervino y retuvo a los menores, siendo puestos a disposición de la comisaría para esclarecer la acusación de tocamientos indebidos.

Esta no es la primera vez -en el año- que sucede un hecho contra el pudor en agravio de escolares en este distrito. En agosto, la misma delegación recibió la denuncia del padre de un niño de 6 años, alumno del nivel primaria, a quien tres escolares de mayor edad habían intentado ultrajar en el baño de un conocido colegio carmelitano. Durante las diligencias, la víctima reconoció a uno de sus agresores.

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