sindicados de haber cometido actos de tocamientos indebidos en agravio de sus compañeras. El hecho, en proceso de investigación, fue comunicado, oportunamente, por una de las agraviadas a su madre, y debido a ello los presuntos autores quedaron

Policía los retuvo

El caso deplorable habría sucedido en uno de los ambientes de la institución educativa, ubicada en la misma localidad, a la que concurren los adolescentes de aproximadamente 14 años. Las agraviadas son dos alumnas, quienes estudian en la misma aula que los supuestos agresores. Ante lo sucedido, la policía intervino y retuvo a los menores, siendo puestos a disposición de la comisaría para esclarecer la acusación de tocamientos indebidos.

Esta no es la primera vez -en el año- que sucede un hecho contra el pudor en agravio de escolares en este distrito. En agosto, la misma delegación recibió la denuncia del padre de un niño de 6 años, alumno del nivel primaria, a quien tres escolares de mayor edad habían intentado ultrajar en el baño de un conocido colegio carmelitano. Durante las diligencias, la víctima reconoció a uno de sus agresores.

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