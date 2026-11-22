Un arma automática, una carga explosiva y cientos de envoltorios de droga fueron hallados por la Policía Nacional en San Juan de Lurigancho, donde dos hombres fueron detenidos como presuntos integrantes de “Los Injertos del Este”. El Ministerio del Interior informó que el operativo se realizó dentro del trabajo del Comando Unificado.

Entre lo decomisado figura una subametralladora Mini Uzi de 9 milímetros, con un cargador que contenía nueve municiones. Los agentes también encontraron un objeto cilíndrico con apariencia de explosivo; los peritos deberán establecer de qué está hecho y si podía detonar. Además, se confiscaron 274 envoltorios de pasta básica de cocaína, 17 bolsas con lo que sería marihuana, un teléfono celular y una suma de dinero.

La pista que llevó a los efectivos hasta el lugar fue el seguimiento realizado por la División Regional de Inteligencia de Lima Centro. Según la Policía, uno de los capturados, Christian García Almeida (41), conocido como “Loco Cri”, aparecería en un video en el que dispara ráfagas al aire con un arma que coincidiría con la incautada. El otro detenido es Luiggy Len Fong Rivera (43), alias “Criollo”. La captura ocurrió el 21 de noviembre, por la noche, en el pasaje Huacho.

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Las autoridades indicaron que ambos acumularían denuncias anteriores por robo agravado y tráfico de drogas, y que ahora son investigados también por extorsión y posesión ilegal de armas. La banda operaría mediante el “raqueteo”: intimidar a las personas con armas para quitarles sus pertenencias.

Los detenidos y los objetos incautados quedaron a cargo de la Comisaría Caja de Agua, donde se continuarán las diligencias, con conocimiento de la Fiscalía.