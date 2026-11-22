El fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado la noche del viernes, con epicentro en la región Junín, ocasionó daños en diversas localidades de Pasco. Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Pasco, el colapso total de la torre de la iglesia católica del caserío de Paucalin , en el distrito de Páucar, provincia de Daniel Alcides Carrión, es una de las principales afectaciones reportadas.

La estructura, construida con adobe, cayó por completo, por lo que personal de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) se trasladó a la zona para evaluar los daños y registrar la información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

En el distrito de Santa Ana de Tusi se reportaron daños en 13 viviendas de adobe, dos instituciones educativas y otras estructuras, con grietas, rajaduras en las paredes y desprendimiento de calaminas. En Goyllarisquizga también se identificaron tres viviendas y una iglesia católica afectadas.

Asimismo, en el caserío de Santa Cruz, distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, se registraron rajaduras en dos viviendas, un comedor institucional, una institución educativa, una casa comunal, el local de la Tenencia de Gobernación y un puesto de salud.

En tanto, en la provincia de Pasco, el distrito de Ticlacayán reportó daños en 10 viviendas de adobe de las localidades de Racraytingo y 30 de Agosto-San Gregorio de Huamanmarca.

En Paucartambo, otras 15 viviendas y una institución educativa resultaron afectadas en Auquimarca, Tayapampa, Santa Cruz, Wiscapallca y el centro poblado de Aco.

Los equipos de GRD continúan realizando las evaluaciones de daños y análisis de necesidades (EDAN), mientras coordinan la atención a las familias damnificadas y recopilan información de otros distritos afectados.

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