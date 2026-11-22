El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió una alerta de corto plazo por la posible activación de quebradas en diversas regiones del país debido a las lluvias previstas para las próximas 24 horas.

Según el boletín informativo N.º 227-2026-INDECI/COEN, las regiones de Cajamarca, Piura y Tumbes se encuentran en nivel rojo, considerado de peligro alto. Las provincias expuestas son Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio, en Cajamarca; Ayabaca, Huancabamba, Morropón, en Piura; y Contralmirante Villar, Tumbes, en Tumbes.

Asimismo, se declaró alerta naranja en los departamentos de Amazonas, Lambayeque; y amarilla en Junín, Lima, Loreto, Pasco y San Martín.

El COEN sostuvo que estos avisos consideran las lluvias pronosticadas para las próximas 24 horas, así como la susceptibilidad a movimientos en masa.

De acuerdo con el aviso, Senamhi advierte que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Así también, se esperan nevadas en zonas por encima de los 3900 m s. n. m. y granizo en localidades situadas a más de 2900 m s. n. m.

RECOMENDACIONES

Frente a esta situación, INDECI recomendó a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

También insta a los gobiernos regionales y locales a revisar las rutas de evacuación, con el objetivo de que estén despejadas y debidamente señaladas.