El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, obtuvo 4 meses de prisión preventiva contra Ángel David Serveleon Ccencho, investigado como presunto autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, en agravio de dos menores de edad de 8 y 6 años.

Investigación fiscal

La fiscal adjunta provincial Esly Campos Infante, responsable de la investigación, presentó y sustentó el requerimiento ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Para ello, expuso los graves y fundados elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, los cuales vinculan de forma directa al imputado con el atentado contra la indemnidad sexual de las víctimas.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de octubre de 2026. Según los actuados fiscales, las dos menores agraviadas habían quedado provisionalmente bajo el cuidado de la tía del denunciado. Sin embargo, ante la salida de la mujer para realizar otras actividades cotidianas, el investigado presuntamente aprovechó que las niñas se encontraban sin la supervisión de un adulto para realizarles tocamientos indebidos en sus partes íntimas.

Tras el retorno de su progenitora, las menores relataron lo sucedido, lo que permitió activar los protocolos de denuncia e intervención de las autoridades policiales y del Ministerio Público.

Con la obtención de esta medida cautelar de prisión preventiva, la Fiscalía aseguró la presencia del investigado para el desarrollo y culminación de las etapas procesales correspondientes. Asimismo, el Ministerio Público reafirmó su estricto compromiso institucional con la persecución del delito y la protección oportuna de los derechos de los niños, niñas y poblaciones vulnerables en la provincia de Ica.

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