Efectivos de la Comisaría PNP Sunampe, bajo el liderazgo del Cap. PNP Luis Ángel Morillo Castellares, asestaron un contundente golpe contra el presunto agresor sexual O. A. P. L.

Acción policial

​El operativo de flagrancia se activó tras la rápida y valiente denuncia de M. P. madre de la menor de iniciales D.J. La denunciante informó que su hija había sido víctima de tocamientos indebidos por parte del pasajero de iniciales Ó. A. P. L, durante el trayecto de un bus de transporte interprovincial de Lima a Chincha.

​Ante la gravedad de los hechos, el personal policial se movilizó a la empresa de transportes en Sunampe. En una rápida intervención, se ubicó y capturó al presunto agresor, natural de Huancayo y con domicilio en Ate Vitarte, Lima.

​El detenido fue puesto a disposición de la DEPINCRI Chincha para las investigaciones por el presunto delito contra la libertad sexual - tocamientos indebidos. ​Se dio cuenta a la Fiscal Adjunta de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, para el inicio de las diligencias de ley correspondientes.

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