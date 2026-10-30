El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Ica dictó seis meses de prisión preventiva contra Juan Santiago Drago Fajardo, investigado por la presunta comisión del delito de acoso sexual a menores de catorce años de edad, en agravio de una menor de 10 años, cuya identidad se mantiene en reserva.

Investigación fiscal

La medida fue dispuesta por la jueza Ángela Carolina García Vivanco, mediante la Resolución N.° 02-2026, emitida el 28 de octubre de 2026, luego de evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y los argumentos expuestos por las partes durante la audiencia.

Según la tesis fiscal, el investigado habría aprovechado su labor como conductor de movilidad escolar para mantener comunicación con la menor mediante WhatsApp, enviándole mensajes en horas de la noche e instándola a mantener en secreto la comunicación. Los hechos fueron advertidos por la madre de la niña al revisar su teléfono celular, situación que motivó la denuncia y la intervención policial.

De acuerdo con la resolución judicial, la medida de prisión preventiva tendrá una duración de seis meses, computados desde la fecha de detención del investigado, ocurrida el 26 de octubre de 2026, y vencerá indefectiblemente el 25 de abril de 2027. Asimismo, ordenó su internamiento en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El delito imputado se encuentra previsto y sancionado en el artículo 176-D del Código Penal. La prisión preventiva constituye una medida cautelar excepcional destinada a asegurar la presencia del investigado durante el desarrollo del proceso y garantizar la correcta administración de justicia.

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