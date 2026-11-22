El Perú fortaleció su presencia en la región de Asia-Pacífico durante su participación en el Foro APEC 2026, realizado en Shenzhen, China. Así lo informó la Cancillería, que destacó las reuniones sostenidas por la presidenta Keiko Fujimori con líderes internacionales y representantes del sector empresarial.

A través de su cuenta en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la mandataria impulsó una agenda orientada a promover inversiones, fortalecer el comercio y ampliar la cooperación internacional. “Desde Shenzhen, la presidenta Keiko Fujimori impulsó una agenda de reuniones con líderes internacionales y empresarios para promover inversiones, fortalecer el comercio y ampliar la cooperación en beneficio del país”, indicó la institución.

🇵🇪 ¡El Perú fortalece su presencia en Asia-Pacífico! Desde Shenzhen, la Presidenta Keiko Fujimori impulsó una agenda de reuniones con líderes internacionales y empresarios para promover inversiones, fortalecer el comercio y ampliar la cooperación en beneficio del país. ¡Más conexiones con el mundo, más oportunidades para los peruanos! 🇵🇪🌏 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 22, 2026

Por su parte, el canciller Carlos Espá destacó el encuentro entre Fujimori y el presidente de China, Xi Jinping, al considerar que permitió fortalecer la relación económica entre ambos países y la cooperación frente al fenómeno El Niño.

Asimismo, Espá señaló que se reforzaron los vínculos con Papúa Nueva Guinea y Vietnam en asuntos relacionados con la cooperación comercial y el desarrollo sostenible. También recordó que la jefa de Estado sostuvo reuniones con empresarios de China y Estados Unidos para abordar proyectos de infraestructura, energía, minería e inversiones de largo plazo.

Cancillería realizó cambios en embajadores de países europeos y asiáticos. (Foto: GEC)

La agenda presidencial incluyó, además, encuentros bilaterales con representantes de México, Chile y Singapur, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales. Al resumir los resultados de estas actividades, el canciller afirmó: “Una intensa agenda para generar nuevas oportunidades de inversión, nuevos encuentros, más alianzas y nuevas oportunidades para el Perú”.

Finalmente, la Cancillería resaltó que una mayor conexión del país con el mundo representa nuevas oportunidades para los peruanos, a través del fortalecimiento de las relaciones económicas y la cooperación internacional.