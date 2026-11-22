El Perú podría enfrentar un incremento de casos de dengue durante diciembre y enero. Así lo advirtió Edwin Neciosup, médico epidemiólogo de EsSalud, quien señaló que la curva epidemiológica de la enfermedad registra un crecimiento sostenido desde la semana 39.

“Nosotros estamos teniendo mayor cantidad de casos de dengue. La curva epidemiológica se ha atrasado y ha empezado a partir de la semana 39 a incrementar los casos; eso hace que nosotros estemos en pleno crecimiento y que el mes de diciembre y el mes de enero sean los picos más altos que vamos a tener”, indicó el especialista en una entrevista con Radio Exitosa, según informó El Comercio.

Foto: Andina

Durante su intervención, Neciosup precisó que el balance nacional alcanza aproximadamente 113 mil casos y supera los 140 fallecidos. También explicó que, durante los primeros 3 días de infección, los pacientes pueden presentar malestar general, dolor articular, dolor retroocular y dolor muscular.

El especialista advirtió que al cuarto día suele disminuir la fiebre, lo que puede generar una falsa sensación de mejoría en las personas infectadas. Por ello, resaltó la importancia de reconocer la evolución de los síntomas y acudir a un establecimiento de salud ante las primeras señales de alarma.

Respecto a las medidas de prevención, Neciosup recomendó utilizar mosquiteros cuando se registre un caso de dengue en el hogar. Según explicó, el zancudo transmisor puede volar hasta 500 metros a la redonda de la persona afectada, por lo que pidió a la población colaborar con las intervenciones destinadas a controlar su propagación.

Finalmente, el epidemiólogo insistió en la necesidad de evitar la automedicación y buscar atención médica oportuna. Estas medidas son importantes para reducir el riesgo de desarrollar cuadros graves durante los meses en los que se espera una mayor transmisión de la enfermedad.