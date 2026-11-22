Personal del Área de Policía Fiscal del DEPINCRI Huánuco, tras recibir una denuncia, realizó un operativo de intervención en puestos comerciales abiertos al público, donde incautó un total de 338 prendas de vestir de presunta procedencia extranjera, valorizadas en S/ 13 400.00.

Durante la intervención, los agentes encontraron 100 polos de la marca “IVUNOVO”, 30 pantalones “PIONEER” y 18 casacas “G ZUCK”. Asimismo, en los stands N.° B227 y B228 se hallaron 60 polos y 30 buzos de la marca “LYD ORIGINAL DESIGN”, además de 40 polos y 20 casacas “YD – YOUNG DESIGN”.

Al solicitar a los encargados de ambos puestos la documentación aduanera o los comprobantes de pago que acreditaran la adquisición lícita y el ingreso legal de las prendas al territorio nacional, estos manifestaron no contar con dichos documentos.

SE LLEVAN TODO

Ante esta situación, los efectivos policiales procedieron a incautar la totalidad de la mercancía, valorizada comercialmente en S/ 13 400.00, por su presunta vinculación con el delito aduanero de contrabando.

Finalmente, el hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, a través del fiscal adjunto provincial de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a fin de que se realicen las diligencias correspondientes conforme a ley.