Escolar de sexto grado fallece tras presentar problemas de salud en Ambo

El sismo de magnitud 6.7, registrado la noche del último viernes 20 de noviembre, también afectó a la región Huánuco, donde se reportaron rajaduras en viviendas e iglesias, así como bloqueos en algunas vías de comunicación.

Uno de los sectores afectados se encuentra en el tramo de la Carretera Central Huánuco–Ambo, a la altura del distrito de Tomayquichua, donde se reportaron daños que afectaron el tránsito vehicular.

Asimismo, el fuerte movimiento telúrico sorprendió a numerosos fieles que participaban en celebraciones religiosas. Presas del temor, muchas personas salieron de las iglesias entre gritos y no escenas de desesperación.

Este fue el caso de la iglesia San Miguel Arcángel, en el distrito de Huácar, y de la iglesia del distrito de Tomayquichua, ambas ubicadas en la provincia de Ambo, donde se evidenciaron rajaduras en sus estructuras a consecuencia del sismo.