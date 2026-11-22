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Una trabajadora de la Caja Rural Los Andes, en la ciudad de Aucayacu, fue detenida por efectivos de la Policía Nacional tras ser denunciada por el presunto uso indebido de fondos de la entidad financiera, cuyo monto ascendería a S/ 119 876.00.

Según la información policial, la intervención se produjo luego de que el representante de la institución financiera formulara la denuncia correspondiente. A partir de ello, los agentes realizaron acciones de búsqueda y ubicación que permitieron identificar e intervenir a la presunta implicada.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 22:20 horas, durante un patrullaje policial por inmediaciones de la avenida Las Américas, en Aucayacu, donde el denunciante reconoció a la trabajadora. Al ser consultada sobre el dinero faltante, esta habría reconocido haber utilizado indebidamente los fondos de la oficina.

DICE QUE LA EXTORSIONAN

Asimismo, la intervenida manifestó que presuntamente estaría siendo víctima de extorsiones y amenazas de muerte, dirigidas tanto contra ella como contra sus familiares.

Ante esta situación, aproximadamente a las 22:30 horas, los efectivos policiales procedieron a su detención por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado.

Finalmente, la detenida fue trasladada a la Comisaría PNP Aucayacu y puesta a disposición de la Sección de Delitos y Faltas para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes. El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, a fin de proceder conforme a ley.